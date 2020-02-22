Наталья Поклонская осуждает действия итальянской полиции по отношению к российским биатлонистам

В номера биатлонистов из РФ ворвались местные правоохранители, которые обыскали спортсменов и забрали у них всю технику. Россиянам приписывают употребление допинга. Наталья Поклонская возмущена тем, что произошло на ЧМ. Как отметила экс-прокурор Крыма, у спортсменов из России даже отобрали оружие для биатлона, а также личные ноутбуки и телефоны. Она считает, что в Италии на россиян давят и делают все, чтобы деморализовать облик биатлонистов из России.По мнению Натальи Поклонской, итальянские стражи правопорядка должны извиниться перед россиянами за свое поведение. Депутат Госдумы пожелала биатлонистам выдержки и удачи на предстоящих эстафетных гонках.