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Наталья Поклонская осуждает действия итальянской полиции по отношению к российским биатлонистам

В своем микроблоге Instagram Наталья Поклонская написала о том, что осуждает и выступает против действий итальянской полиции в связи с ситуацией, касающейся российских биатлонистов. По словам депутата Госдумы, это настоящее «безобразие и хамство».
Наталья Поклонская осуждает действия итальянской полиции по отношению к российским биатлонистам

В номера биатлонистов из РФ ворвались местные правоохранители, которые обыскали спортсменов и забрали у них всю технику. Россиянам приписывают употребление допинга. Наталья Поклонская возмущена тем, что произошло на ЧМ. Как отметила экс-прокурор Крыма, у спортсменов из России даже отобрали оружие для биатлона, а также личные ноутбуки и телефоны. Она считает, что в Италии на россиян давят и делают все, чтобы деморализовать облик биатлонистов из России.

По мнению Натальи Поклонской, итальянские стражи правопорядка должны извиниться перед россиянами за свое поведение. Депутат Госдумы пожелала биатлонистам выдержки и удачи на предстоящих эстафетных гонках.

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Спорт / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:06

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