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Обнажившая грудь экс-солистка SEREBRO Екатерина Кищук вызвала неоднозначную реакцию у поклонников

Экс-солистка SEREBRO обнажила перед камерой грудь, разместив сюжет в Instagram. Поклонники восхитились провокационным образом Екатерины Кищук, но некоторые особы подвергли ее критике.
Обнажившая грудь экс-солистка SEREBRO Екатерина Кищук вызвала неоднозначную реакцию у поклонников

В кадре певица позировала в сексуальном наряде, примерив бюстгальтер, который едва прикрывал ее грудь, а также темные трусы и колготки. В подписи к фото знаменитость назвала себя «грязной», имея в виду то ли свою яркую внешность, то ли беспорядок в квартире, который можно разглядеть на заднем фоне. Многие поклонники пришли в восторг от откровенного снимка Екатерины Кищук, засыпав ее комплиментами и отметив пышные формы звезды эстрады.

В то же время другие интернет-пользователи осудили экс-солистку группы SEREBRO за бардак и посоветовали ей прибраться в своей комнате. Не обошлось и без хейтеров, которые раскритиковали исполнительницу за слишком провокационный образ.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:24

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