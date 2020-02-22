Александр Овечкин впервые взял годовалого сына на лед





Поклонники пришли в восторг от того, что известный хоккеист покатал сына на льду, посадив его к себе на шею. Кроме этого, Александр Овечкин дал годовалому ребенку клюшку, которую «одолжил» у партнера по хоккейной команде. Внук Веры Глаголевой даже посмотрел несколько классических приемов, которые в конце тренировки ему продемонстрировал звездный отец. Следует отметить, что годовалый ребенок держал клюшку в руках довольно уверенно. Поэтому многие фолловеры предположили, что сын может пойти по стопам Александра Овечкина.Известная актриса Вера Глаголева очень мечтала о внуке, но так и не дождалась его появления на свет. Артистка ушла из жизни в 2017 году после тяжелой онкологической болезни.