Актриса Татьяна Будина отмечает 45-летие





Татьяна Будина проявила творческие таланты в школе, с успехом освоила аккордеон и фортепиано, а в лицее создала собственный театр. Однако она потерпела неудачу при поступлении в училище имени Гнесиных, поэтому получила квалификацию экскурсовода после обучения в МГУ. Вскоре будущая звезда окончила Высшее театральное училище имени Щукина, а дебютировала в фильме “Романовы. Венценосная семья”. Известность пришла к Будиной после роли в киноленте “Граница. Таежный роман”, а дальше артистка стала получать предложения от режиссеров.Актриса рассказывала в своих интервью, что любит отдыхать на природе, окружая себя спокойной обстановкой. Татьяна Будина не любит проводить время в интернете, отмечая, что в свободные часы читает и что-то изучает. Сына от Александра Наумова она перевела на домашнее обучение и не жалеет о своем решении.