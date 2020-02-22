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Актриса Татьяна Будина отмечает 45-летие

Звезда фильма “Граница. Таежный роман” Татьяна Будина празднует 45-летие. В честь юбилея актриса рассказала журналистам о творческом и жизненном пути.
Актриса Татьяна Будина отмечает 45-летие

Татьяна Будина проявила творческие таланты в школе, с успехом освоила аккордеон и фортепиано, а в лицее создала собственный театр. Однако она потерпела неудачу при поступлении в училище имени Гнесиных, поэтому получила квалификацию экскурсовода после обучения в МГУ. Вскоре будущая звезда окончила Высшее театральное училище имени Щукина, а дебютировала в фильме “Романовы. Венценосная семья”. Известность пришла к Будиной после роли в киноленте “Граница. Таежный роман”, а дальше артистка стала получать предложения от режиссеров.

Актриса рассказывала в своих интервью, что любит отдыхать на природе, окружая себя спокойной обстановкой. Татьяна Будина не любит проводить время в интернете, отмечая, что в свободные часы читает и что-то изучает. Сына от Александра Наумова она перевела на домашнее обучение и не жалеет о своем решении.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:50

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