Заболевания полости рта ученые связали с повышенным риском развития рака печени





Новое исследование показало, что недостаточно хорошее состояние зубов провоцирует развитие патологии. Также недостаточную гигиену ротовой полости связывают с развитием болезней сердца, инсультом и диабетом. Именно противоречивые сведения о данном процессе стали причиной проведения исследования. Известно, что печень выводит из организма бактерии, например, во время поражения гепатитом или циррозом. Однако Fusobacterium nucleatum распространена в полости рта, поэтому ученые пытаются найти связь между ней и риском развития онкологии.Предполагается, что пациенты с недостаточным количеством зубов вносят изменения в питание, что приводит к некоторым заболеваниям.