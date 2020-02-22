Анастасия Волочкова рассказала о романе с миллионером из Чили в книге «Плата за успех»

По словам экс-примы Большого театра, с чилийским бизнесменом она познакомилась, когда гастролировала в стране. После ее первого концерта к ней подошел мужчина с букетом роз, одетый в кожаный плащ с черное сомбреро на голове. Дон Мигель занимается конструированием мотобайков и фармацевтикой.Анастасия Волочкова рассказала о том, что Дон Мигель начал уделять ей знаки внимания. Они вместе катались на байке и на лошадях, летали на самолете. Также миллионер подарил 44-летней балерине золотое платье, которое идеально село по ее фигуре. С чилийским бизнесменом артистка проговорила у костра всю ночь и успела рассказать практически обо всей своей жизни. Танцовщица призналась, что она больше никогда не встречала таких мужчин. Теперь балерина жалеет, что у них не было близких отношений. Миллионер из Чили стал для нее эталоном того, как должен поступать избранник.14 февраля Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге Instagram снимки с Никитой Джигурдой. Балерина написала, что к ней «приехал рыцарь на вороном коне с букетом цветов». При этом артистка называла своего коллегу «моя любовь». Некоторые фолловеры подозревают, что именно Никита Джигурда является тайным возлюбленным балерины. Поклонники обратились к актеру и попросили, чтобы он помог Анастасии Волочковой. По их мнению, звезда живет в мире фантазий и ей нужна консультация психолога.