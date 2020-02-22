Ученые из Дании выдвинули новую теорию происхождения Земли





В результате углубленного геологического исследования земной коры ученые выяснили, что содержание изотопов железа в слоях верхней и нижней мантии значительно меньше, чем у других космических тел. Этот факт свидетельствует о невозможности формирования Земли еще до существования остальных планет Солнечной системы.Космохимик Мартин Биззаро прокомментировал новую теорию. Он утверждает, что большой процент воды на поверхности Земли «всего лишь побочный продукт ее образования». Кроме того, в случае успешного подтверждения гипотезы возникает высокая вероятность обнаружить жизнь на других планетах и даже галактиках.В заключение ученые сообщили, что выдвинутая теория еще нуждается в доработке и детальном изучении. На данный момент науке точно не известно, каким образом сформировалась Земля. Наиболее распространенная гипотеза в прошлом десятилетии заключалась в образовании планеты из космической пыли и метеоритов, притянутых Солнцем.