Уральский ученый нашел способ остановить развитие глиобластомы, обнаруженной у Заворотнюк и Фриске





Разработки велись в области биотехнологии, а ключевую роль в исследовании играет ген Клото. Именно он противостоит развитию раковых клеток, что в будущем поможет заболевшим увеличить продолжительность жизни, несмотря на недуг. Ученый уверен, что клеточные технологии имеют большие перспективы и могут стать отдельным направлением лечения онкологии. Мелехин подчеркнул, что такие разработки способны спасти жизни пациентов даже на поздних стадиях недуга. Медики уже сейчас прогнозируют скорую разработку метода лечения рака мозга, от которого умерла Жанна Фриске.Некоторые предполагают, что Анастасия Заворотнюк тоже находится в группе риска, но ее диагноз не раскрыли широкой публике.