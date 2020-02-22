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Названы три главные жизненные цели российских мужчин по версии ВПН-2020

Эксперты медиаофиса Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) назвали три главные жизненные цели мужчин. Информацию о результатах социального опроса опубликовало издание «Слово и Дело».
Названы три главные жизненные цели российских мужчин по версии ВПН-2020

Специалисты предоставили респондентам выбрать один из предложенных вариантов важных целей в жизни каждого мужчины. Как выяснилось, более половины участников опроса готовы усердно и тяжело трудиться ради достойного обеспечения семьи и обучения своих детей. Кроме того, представители мужского пола отметили важность заключения официальных браков и воспитания ребенка в законных отношениях. Только 10% не считают регистрацию в ЗАГСе обязательной.

Около 50% мужчин сообщили, что для абсолютного счастья нужно двое детей, а для 20% - трое. Также респонденты дополнили свои ответы условием собственного жилья и достаточного материального обеспечения. Именно из-за финансовых трудностей оставшийся процент участников опроса проголосовал против того, чтобы обзавестись семьей.

Благодаря проведенному опросу экспертам удалось выяснить, что большинство российских мужчин ставят брак и воспитание детей на первое место в своей жизни.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:52

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