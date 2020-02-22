Стас Пьеха о браке: «Я готов отдавать жене только 20 процентов времени»





Сын Илоны Броневицкой был женат всего раз, а сейчас он считает, что в современном мире официальный союз изживает себя. По мнению Стаса Пьехи, брак является выдуманной историей за счет политических, религиозных, демократических и биологических реалий. Певец посоветовал россиянам обдумывать каждый шаг перед женитьбой и не спешить устраивать церемонию в период влюбленности, когда из-за «химии» пара не видит других вещей. Знаменитости нравится идея гостевого брака, так как он ценит личное пространство, свободу и время.Как отметил артист, он готов помогать своей возлюбленной духовно и финансово, но не может отдавать ей больше, чем 20 процентов своего времени., - поделился Пьеха. Исполнитель расстался со своей супругой Натальей Горчаковой в 2015 году. Тем не менее звезды не стали оформлять развод, поскольку воспитывают 5-летнего сына Петра. Мальчик живет вместе со своей матерью в Санкт-Петербурге.