АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Установлено положительное влияние апельсинового сока на когнитивные способности мужчин

Новое исследование показало, что апельсиновый сок может положительно повлиять на когнитивные способности мужчин. Результаты собственного эксперимента сотрудники HMS обнародовали в научном издании Neurology.

Ученые вели исследование на протяжении 26 лет, которое в итоге показало связь между развитием деменции у мужчин и употреблением апельсинового сока. В проекте участвовали более 27 тысяч добровольцев в возрасте около 50 лет, которые предоставили информацию о своем рационе. Все мужчины работали в сфере, где требуется высокая когнитивная компетентность, а именно в медицине и инженерии. Анализ показал, что употребление определенных продуктов снижает риск возникновения проблем с памятью в солидном возрасте. Наиболее полезными оказались красные и оранжевые овощи, а также листовая зелень и апельсиновый сок.

Мужчины, употребляющие много овощей, на 34% снизили риск возникновения расстройств функций памяти. Те, кто часто пил апельсиновый сок, имели на 47% сниженные показатели ухудшения когнитивных способностей.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лиза Галкина изменила внешний вид благодаря новой…
Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне…
Поклонники оценили снимок Максима Галкина с глинтвейном на отдыхе в…
В Италии спецслужбы провели обыск в гостиничных номерах членов российской сборной по…
Стас Пьеха о браке: «Я готов отдавать жене только 20 процентов…
Установлено положительное влияние апельсинового сока на когнитивные способности…
Льняное масло способствует похудению только в комплексе с правильным…
Любовь Успенская заявила, что Ксения Собчак "оставила свою душу в свадебном…
Егор Кончаловский не одобряет роман дочери Марии с бойфрендом на 10 лет старше…
Проблемы с 5G и утечка Android 11: Названы главные события в мире технологий за…
Елена Степаненко станет участницей программы бывшего мужа «Петросян и женщины…
Врачи назвали армрестлинг опасным видом борьбы из-за частых случаев переломов…
Пелагея о провокациях хейтеров: «Я надеялась, что официальное заявление всех…
Названы приложения для смартфона, помогающие контролировать траты…
Старшая дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова появилась на школьном балу со своим…
Ученые изучают возможность использования эфирных масел в качестве лекарственных…
Ксения Собчак поддержала юную футболистку Арину из…
Шеф-повар Антон Калер поделился идеями «вкусного сюрприза» для мужчины на 23…
Дана Борисова написала книгу о своей личной жизни за пару…
Владимир Путин озвучил перечень поручений по борьбе с…
Андрей Разин предложил Дмитрию Шепелеву работу в программе «Дискотека…
В Сибири ученые обнаружили замерзшего 46 тысяч лет назад…
Пригожин назвал Екатерину Гордон “жабой” после слов юриста о политической карьере…
Антона Беккужева выгнали - Маша Вебер новая ведущая проекта…
Психологи назвали распространённые ошибки в воспитании…
Оксана Пушкина предложила помощь затравленным участницам клипа лидера Rammstein…
Историк Иван Шевченко развенчал миф о массовом пьянстве среди русских…
Впервые с 2010 года Оззи Осборн выпустил сольный альбом “Ordinary…
Просмотреть все новости