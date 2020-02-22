Установлено положительное влияние апельсинового сока на когнитивные способности мужчин





Ученые вели исследование на протяжении 26 лет, которое в итоге показало связь между развитием деменции у мужчин и употреблением апельсинового сока. В проекте участвовали более 27 тысяч добровольцев в возрасте около 50 лет, которые предоставили информацию о своем рационе. Все мужчины работали в сфере, где требуется высокая когнитивная компетентность, а именно в медицине и инженерии. Анализ показал, что употребление определенных продуктов снижает риск возникновения проблем с памятью в солидном возрасте. Наиболее полезными оказались красные и оранжевые овощи, а также листовая зелень и апельсиновый сок.Мужчины, употребляющие много овощей, на 34% снизили риск возникновения расстройств функций памяти. Те, кто часто пил апельсиновый сок, имели на 47% сниженные показатели ухудшения когнитивных способностей.