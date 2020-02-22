Льняное масло способствует похудению только в комплексе с правильным питанием





Некоторые специалисты уверены в эффективности льняного масла для быстрого сжигания лишних килограммов. Но эксперт Наталья Самойленко сообщает, что добавление растительного продукта в привычный рацион без изменений образа жизни и явных усилий человека для снижения веса, не будет способствовать достижению видимого результата.Как известно, семена льна – источник полезных жиров и насыщенных кислот омега 3. Более того, растительный экстракт насыщен фитоэстрогенами, которые нормализуют гормональный фон женщин и улучшают обменные процессы. Для того, чтобы извлечь максимальную пользу из льняного масла, его необходимо использовать для заправки готовых блюд, например, каш и салатов. Кроме того, диетолог рекомендует не пренебрегать клетчаткой или шротом продукта, волокна которых, способствуют здоровой работе органов ЖКТ.Напоследок Наталья Самойленко отметила важность комплексного подхода к процессу похудения, включая сбалансированный рацион и умеренную физическую нагрузку.