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Льняное масло способствует похудению только в комплексе с правильным питанием

Диетолог Наталья Самойленко сообщила, что льняное масло способствует снижению веса только в комплексе с правильным питанием. По мнению эксперта, если использовать растительный продукт, не ограничивая себя в употреблении вредной пищи, он однозначно не поможет в процессе похудения.
Льняное масло способствует похудению только в комплексе с правильным питанием

Некоторые специалисты уверены в эффективности льняного масла для быстрого сжигания лишних килограммов. Но эксперт Наталья Самойленко сообщает, что добавление растительного продукта в привычный рацион без изменений образа жизни и явных усилий человека для снижения веса, не будет способствовать достижению видимого результата.

Как известно, семена льна – источник полезных жиров и насыщенных кислот омега 3. Более того, растительный экстракт насыщен фитоэстрогенами, которые нормализуют гормональный фон женщин и улучшают обменные процессы. Для того, чтобы извлечь максимальную пользу из льняного масла, его необходимо использовать для заправки готовых блюд, например, каш и салатов. Кроме того, диетолог рекомендует не пренебрегать клетчаткой или шротом продукта, волокна которых, способствуют здоровой работе органов ЖКТ.

Напоследок Наталья Самойленко отметила важность комплексного подхода к процессу похудения, включая сбалансированный рацион и умеренную физическую нагрузку.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:50

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