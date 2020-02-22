Любовь Успенская заявила, что Ксения Собчак "оставила свою душу в свадебном катафалке"





Как отметила Успенская, Ксения не скрывала хайпа на её имени. Ведущая даже не старалась найти истину в громкой истории тридцатилетней Татьяны Плаксиной, дочери Любови Успенской. По словам исполнительницы, всё, чего хотела на собственном телешоу Собчак, это крови и зрелищ. А ведь Успенская шла туда затем, чтобы пообщаться как мать с матерью.Успенская поделилась, что Собчак стала холодной и циничной ведущей, словно глядящей из своего свадебного катафалка. Как предположила певица, в катафалке, на котором Ксения Собчак приехала на свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым, теледива оставила свою душу. Певица призналась, что благодаря ловко срежиссированному Ксенией шоу, в котором не дали объясниться ни самой исполнительнице, ни её друзьям, она испытала горчайшее разочарование от происходящего в душах и сердцах людей.