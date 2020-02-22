Егор Кончаловский не одобряет роман дочери Марии с бойфрендом на 10 лет старше ее

Некоторые вещи в поведении наследницы не устраивают ее родителя. Речь идет о татуировке на половину плеча и переезде Марии Кончаловской в Санкт-Петербург, поскольку отец узнал об этом посредством социальных сетей, а не лично от нее. Кроме того, режиссёру не нравится то, что избранник дочери старше ее на 10 лет., - отметил актер и добавил, что в то время его будущая супруга сбежала от матери. При этом родительница самого Егора Андреевича так же поступила со своими родными, когда ей было 17 лет.По словам знаменитости, иногда поступки дочери его расстраивают, однако артист старается не срываться на ней. Тем не менее он готов поделиться своими переживаниями с прессой. Как сказал Кончаловский, в их семье дети всегда спрашивали совета у взрослых. В то же время режиссёр уверен, что в жизни нужно совершить некоторые ошибки, так как на чужих просчетах люди учиться не хотят. Знаменитость отметил, что характер ребенка можно формировать до 3-х лет, а потом бесполезно что-то менять.