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Проблемы с 5G и утечка Android 11: Названы главные события в мире технологий за неделю

Эксперты в области технологий сообщили о главных событиях за неделю. В частности, произошла утечка данных об Android 11 и стало известно о сложностях внедрения сети 5G на территории России.

В Сети раньше положенного времени стало известно об Android 11. На сайте Google появилась информация о возможности протестировать разработку, но спустя несколько часов на эту страницу вернули описание Android 10. Инсайдеры уверены, что это говорит о скорой презентации программы в массовое пользование. Новая система будет дополнена обновленным механизмом кодирования видео с низкой задержкой, предназначенных для стриминговых сайтов. Также ОС дополнена функцией Smart Hotseat, которая автоматически загружает на главный экран ярлыки часто используемых приложений.

Также сообщается о задержке внедрения в России сетей 5G, а принятый диапазон 25,25-25,64 ГГц будет использоваться как тестовый.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:30

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