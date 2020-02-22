Проблемы с 5G и утечка Android 11: Названы главные события в мире технологий за неделю





В Сети раньше положенного времени стало известно об Android 11. На сайте Google появилась информация о возможности протестировать разработку, но спустя несколько часов на эту страницу вернули описание Android 10. Инсайдеры уверены, что это говорит о скорой презентации программы в массовое пользование. Новая система будет дополнена обновленным механизмом кодирования видео с низкой задержкой, предназначенных для стриминговых сайтов. Также ОС дополнена функцией Smart Hotseat, которая автоматически загружает на главный экран ярлыки часто используемых приложений.Также сообщается о задержке внедрения в России сетей 5G, а принятый диапазон 25,25-25,64 ГГц будет использоваться как тестовый.