Шеф-повар Антон Калер поделился идеями «вкусного сюрприза» для мужчины на 23 февраля
Российский шеф-повар Антон Калер рассказал, каким блюдом можно удивить мужчину в День Защитника Отечества. Своими идеями «вкусного сюрприза» кулинарный эксперт поделился в эфире программы на радиостанции «Sputnik».
Молодой профессионал, руководитель многочисленных мастер-классов и шеф-повар кулинарной студии «Open Kitchen» утверждает, что праздник для мужчины может начаться с самого утра. Антон Калер порекомендовал приготовить на завтрак «крок-мадам» или «крок-мисье» или заменить привычный бутерброд на сытный сэндвич с куриной грудкой, листьями салата и мягким сыром. «Вкусным сюрпризом» также могут быть немецкие колбаски, вместо вареных сосисок или европейские вариации омлетов по типу фриттаты.
Праздничный вариант обеда для мужчины, по мнению шеф-повара, предполагает сытную порцию сочного мяса. Потому оптимальное основное блюдо – стейк или шашлык, приготовленный на свежем воздухе. Антон Калер дополнил, что если такая идея не самая подходящая ввиду предпочтений, можно использовать более изысканный рецепт и подать «настоящие шедевры итальянской кухни», как каннеллони или равиоли с необычной заправкой.
В качестве десерта Антон Калер порекомендовал рассмотреть идеи с добавлением алкоголя, например ромовую бабу, коньячный ореховый бисквит или «Пьяную вишню». С долей юмора шеф-повар добавил, что неплохим вариантом может быть большая банка пива, украшенная под торт. Однако, прежде всего, эксперт отметил, что каждая женщина должна ориентироваться на личные вкусовые предпочтения своего мужчины.
Молодой профессионал, руководитель многочисленных мастер-классов и шеф-повар кулинарной студии «Open Kitchen» утверждает, что праздник для мужчины может начаться с самого утра. Антон Калер порекомендовал приготовить на завтрак «крок-мадам» или «крок-мисье» или заменить привычный бутерброд на сытный сэндвич с куриной грудкой, листьями салата и мягким сыром. «Вкусным сюрпризом» также могут быть немецкие колбаски, вместо вареных сосисок или европейские вариации омлетов по типу фриттаты.
Праздничный вариант обеда для мужчины, по мнению шеф-повара, предполагает сытную порцию сочного мяса. Потому оптимальное основное блюдо – стейк или шашлык, приготовленный на свежем воздухе. Антон Калер дополнил, что если такая идея не самая подходящая ввиду предпочтений, можно использовать более изысканный рецепт и подать «настоящие шедевры итальянской кухни», как каннеллони или равиоли с необычной заправкой.
В качестве десерта Антон Калер порекомендовал рассмотреть идеи с добавлением алкоголя, например ромовую бабу, коньячный ореховый бисквит или «Пьяную вишню». С долей юмора шеф-повар добавил, что неплохим вариантом может быть большая банка пива, украшенная под торт. Однако, прежде всего, эксперт отметил, что каждая женщина должна ориентироваться на личные вкусовые предпочтения своего мужчины.
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:38