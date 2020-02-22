Шеф-повар Антон Калер поделился идеями «вкусного сюрприза» для мужчины на 23 февраля





Молодой профессионал, руководитель многочисленных мастер-классов и шеф-повар кулинарной студии «Open Kitchen» утверждает, что праздник для мужчины может начаться с самого утра. Антон Калер порекомендовал приготовить на завтрак «крок-мадам» или «крок-мисье» или заменить привычный бутерброд на сытный сэндвич с куриной грудкой, листьями салата и мягким сыром. «Вкусным сюрпризом» также могут быть немецкие колбаски, вместо вареных сосисок или европейские вариации омлетов по типу фриттаты.Праздничный вариант обеда для мужчины, по мнению шеф-повара, предполагает сытную порцию сочного мяса. Потому оптимальное основное блюдо – стейк или шашлык, приготовленный на свежем воздухе. Антон Калер дополнил, что если такая идея не самая подходящая ввиду предпочтений, можно использовать более изысканный рецепт и подать «настоящие шедевры итальянской кухни», как каннеллони или равиоли с необычной заправкой.В качестве десерта Антон Калер порекомендовал рассмотреть идеи с добавлением алкоголя, например ромовую бабу, коньячный ореховый бисквит или «Пьяную вишню». С долей юмора шеф-повар добавил, что неплохим вариантом может быть большая банка пива, украшенная под торт. Однако, прежде всего, эксперт отметил, что каждая женщина должна ориентироваться на личные вкусовые предпочтения своего мужчины.