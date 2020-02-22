Участница шоу “Холостяк” Виктория Короткова сыграла тайную свадьбу
Участница шоу “Холостяк” Виктория Короткова сыграла тайную свадьбу. Шоумен Петр Листерман признался, что блогер вышла замуж сразу же после окончания проекта.
Виктория Короткова получила известность после участия в шестом сезоне программы “Холостяк”, в котором вела борьбу с конкурентками за сердце Егора Крида. Она дошла до финала, но в итоге певец отдал свой голос в пользу Дарьи Клюкиной. Оказалось, что сразу после проекта оставшаяся в стороне Короткова связала себя узами брака с неизвестным на данный момент избранником, что подтвердил Петр Листерман в эфире YouTube-шоу “Ходят слухи”. Шоумен отметил, что блогер “хорошая девушка, но не очень умная”. Модель держит в секрете имя мужа, а также предпочитает не комментировать слухи о свадьбе. При этом недавно Короткова “засветила” кольцо на безымянном пальце с большим камнем.
Главная соперница блогера в шоу “Холостяк” Дарья Клюкина тоже вышла замуж, а ее избранником стал 39-летний Владимир Чопов.
Виктория Короткова получила известность после участия в шестом сезоне программы “Холостяк”, в котором вела борьбу с конкурентками за сердце Егора Крида. Она дошла до финала, но в итоге певец отдал свой голос в пользу Дарьи Клюкиной. Оказалось, что сразу после проекта оставшаяся в стороне Короткова связала себя узами брака с неизвестным на данный момент избранником, что подтвердил Петр Листерман в эфире YouTube-шоу “Ходят слухи”. Шоумен отметил, что блогер “хорошая девушка, но не очень умная”. Модель держит в секрете имя мужа, а также предпочитает не комментировать слухи о свадьбе. При этом недавно Короткова “засветила” кольцо на безымянном пальце с большим камнем.
Главная соперница блогера в шоу “Холостяк” Дарья Клюкина тоже вышла замуж, а ее избранником стал 39-летний Владимир Чопов.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:44