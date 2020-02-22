Участница шоу “Холостяк” Виктория Короткова сыграла тайную свадьбу





Виктория Короткова получила известность после участия в шестом сезоне программы “Холостяк”, в котором вела борьбу с конкурентками за сердце Егора Крида. Она дошла до финала, но в итоге певец отдал свой голос в пользу Дарьи Клюкиной. Оказалось, что сразу после проекта оставшаяся в стороне Короткова связала себя узами брака с неизвестным на данный момент избранником, что подтвердил Петр Листерман в эфире YouTube-шоу “Ходят слухи”. Шоумен отметил, что блогер “хорошая девушка, но не очень умная”. Модель держит в секрете имя мужа, а также предпочитает не комментировать слухи о свадьбе. При этом недавно Короткова “засветила” кольцо на безымянном пальце с большим камнем.Главная соперница блогера в шоу “Холостяк” Дарья Клюкина тоже вышла замуж, а ее избранником стал 39-летний Владимир Чопов.