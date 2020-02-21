Юлия Меньшова продемонстрировала редкий снимок Веры Алентовой

Юлия Меньшова пожелала своей маме сохранять здоровье и оставаться счастливой. Актриса отметила, что пока именинница рядом, её родные могут чувствовать себя немного детьми. Стоит отметить, что поклонники телеведущей не сразу узнали маленькую девочку, изображённую рядом с Верой Алентовой. Некоторые предположили, что это сама Меньшова в юном возрасте, однако она быстро опровергла это и указала, на фотографии ее дочь Таисия, грустно смотрящая в объектив камеры. Многие поклонники актёрской династии также принялись поздравлять актрису, желая ей всего самого лучшего., - прокомментировали фотографию пользователи Сети. Публикация собрала больше 80 тысяч «лайков» и 1244 комментария. Стоит отметить, что Вера Алентова снималась в фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война» и «Воскресенье». Она удостоена «Ордена Дружбы», «Ордена Почета» и ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени».