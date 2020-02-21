Агата Муцениеце показала изнанку скандального шоу «Голос.Дети»
Агата Муцениеце опубликовала видео, снятое за кулисами скандального шоу «Голос. Дети». Актриса показала изнанку телепроекта после возникших слухах о беспределе, творящемся за периметром сцены.
Супруга Павла Прилучного разместила на своем YouTube-канале новое видео, в котором показала подготовку к съемкам шоу «Голос.Дети», а также продемонстрировала поклонникам свою гримерку и процесс создания нового образа. Кром того, в ролике Агата Муцениеце училась играть на барабанах, брала интервью у одного из участников телепроекта и снимала всех присутствующих и причастных к созданию передачи.
Таким образом актриса и телеведущая дала понять противникам шоу «Голос. Дети», что слухи о происходящем за пределами сцены беспределе, плачущих детях и нервных родителях, сильно преувеличены. По крайней мере то, что Муцениеце сняла на видео за кулисами, мало похоже на скандальный телепроект, травмирующий неокрепшую психику юных талантов. Сама же актриса в который раз напоминает, что ее работа на шоу заключается в поддержке и помощи участникам проекта.
Супруга Павла Прилучного разместила на своем YouTube-канале новое видео, в котором показала подготовку к съемкам шоу «Голос.Дети», а также продемонстрировала поклонникам свою гримерку и процесс создания нового образа. Кром того, в ролике Агата Муцениеце училась играть на барабанах, брала интервью у одного из участников телепроекта и снимала всех присутствующих и причастных к созданию передачи.
Таким образом актриса и телеведущая дала понять противникам шоу «Голос. Дети», что слухи о происходящем за пределами сцены беспределе, плачущих детях и нервных родителях, сильно преувеличены. По крайней мере то, что Муцениеце сняла на видео за кулисами, мало похоже на скандальный телепроект, травмирующий неокрепшую психику юных талантов. Сама же актриса в который раз напоминает, что ее работа на шоу заключается в поддержке и помощи участникам проекта.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:58