Кракелюр защищает картины эпохи Возрождения от разрушения





Группа ученых из университетов в Страсбурге и Оклахоме, а также эксперты из Польской академии наук исследовали свойства небольших трещин – кракелюра на холстах эпохи Возрождения. В особенности они изучили так называемый, узор на грунтовом слое - «гессо» (в переводе с итальянского-гипс), смесь клея животного происхождения и белого пигмента под основной краской. Поскольку в 15-16 веке художники использовали не тканный холст, а деревянные панели, они всегда наносили кракелюр для сохранения насыщенности оттенков.Однако химики просканировали некоторые работы с помощью компьютерной томографии, чтобы определить дефекты изображения в грунтовочном слое. Как выяснилось, кракелюр замедляет расширение древесины и нивелирует влияние внешних факторов.Ученые объяснили, что уникальное покрытие препятствует отслоению краски из-за воздействия влажности и температуры воздуха. Обнаруженный факт поможет упростить системы климат-контроля в галереях и музеях по всему миру.