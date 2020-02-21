Кракелюр защищает картины эпохи Возрождения от разрушения
Европейские ученые совместно с американскими специалистами выяснили, что кракелюр, покрывающий картины эпохи Возрождения, защищает произведения искусства от влияния внешней среды и соответственно разрушения. Данную информацию опубликовал журнал «Heritage Science».
Группа ученых из университетов в Страсбурге и Оклахоме, а также эксперты из Польской академии наук исследовали свойства небольших трещин – кракелюра на холстах эпохи Возрождения. В особенности они изучили так называемый, узор на грунтовом слое - «гессо» (в переводе с итальянского-гипс), смесь клея животного происхождения и белого пигмента под основной краской. Поскольку в 15-16 веке художники использовали не тканный холст, а деревянные панели, они всегда наносили кракелюр для сохранения насыщенности оттенков.
Однако химики просканировали некоторые работы с помощью компьютерной томографии, чтобы определить дефекты изображения в грунтовочном слое. Как выяснилось, кракелюр замедляет расширение древесины и нивелирует влияние внешних факторов.
Ученые объяснили, что уникальное покрытие препятствует отслоению краски из-за воздействия влажности и температуры воздуха. Обнаруженный факт поможет упростить системы климат-контроля в галереях и музеях по всему миру.
Группа ученых из университетов в Страсбурге и Оклахоме, а также эксперты из Польской академии наук исследовали свойства небольших трещин – кракелюра на холстах эпохи Возрождения. В особенности они изучили так называемый, узор на грунтовом слое - «гессо» (в переводе с итальянского-гипс), смесь клея животного происхождения и белого пигмента под основной краской. Поскольку в 15-16 веке художники использовали не тканный холст, а деревянные панели, они всегда наносили кракелюр для сохранения насыщенности оттенков.
Однако химики просканировали некоторые работы с помощью компьютерной томографии, чтобы определить дефекты изображения в грунтовочном слое. Как выяснилось, кракелюр замедляет расширение древесины и нивелирует влияние внешних факторов.
Ученые объяснили, что уникальное покрытие препятствует отслоению краски из-за воздействия влажности и температуры воздуха. Обнаруженный факт поможет упростить системы климат-контроля в галереях и музеях по всему миру.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:30