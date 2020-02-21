Есть ли шанс сойтись у звезд «Дом-2» Алёны Рапунцель и Ильи Яббарова





На проекте все еще кипят страсти из-за того, что участница «Дом-2» Анастасия Голд продолжает ревновать Алену Рапунцель к своему молодому человеку Илье Яббарову. Более того, она устраивает из-за этого сильные скандалы. В сложившейся ситуации попыталась разобраться Ксения Ужинцева, которая работает парапсихологом. Она провела анализ их отношений и вынесла весьма интересное решение по этому поводу.По словам Ксении, Илья и Алена будут еще на протяжении всего ближайшего года ставить друг другу палки в колеса в отношениях, пока не поймут окончательно, что не подходят друг другу. Ксения Ужинцева уверена, что у ребят нет будущего и все, что их объединяет, общий ребенок. Илье Яббарову же нужна абсолютно другая девушка, которая будет выглядеть, как королева, но и при этом выполнять все его прихоти.Со временем у Алены Рапунцель все-таки получится отпустить бывшего возлюбленного окончательно, но на это необходимо определенное время.