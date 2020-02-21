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Звезда «Дом-2» Лёша Чайчиц: «Триандафилиди хайпует на том, что мы ещё не развелись»

Бывшие участники скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Леша Чайчиц и Лиза Триандафилиди до сих пор не развелись. Более того, Леша утверждает, что Лиза всячески пытается на его имени хайпануть.

Звезда «Дом-2» Лёша Чайчиц: «Триандафилиди хайпует на том, что мы ещё не развелись»

Звезды проекта «Дом-2» Леша Чайчиц и Лиза Триандафилиди расстались еще в марте прошлого года. Тогда, с момент дня их бракосочетания прошло всего 4-ре месяца. В мае ребята отправились в ЗАГС и отнесли заявление на расторжение брака, но официальную дату, когда их отношения будут закончены, они так и не узнали.

Недавно Лиза Триандафилиди рассказала, что узнала - документально ее союз с Лешей Чайчицем, до сих пор не расторгли. Сам Леша говорит, что никак не общается с Лизой, а она лишь просто поднимает хайп на этой теме. Молодой человек утверждает, что его тема никак не трогает, и он на данный момент чувствует себя счастливым человеком, но предпочитает не распространяться о своей личной жизни.


Известно, что сейчас Леша Чайчиц достаточно близко общается с Ирой Горловской. В личных аккаунтах ребят немало совместных снимков, но они это пока никак не комментируют, а предпочитают отмалчиваться.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:03

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