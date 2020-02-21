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Владимир Путин: "Россию и Украину рассорили для устранения конкурента"

По мнению Владимира Путина, сотрудничество России и Украины не выгодно определенным государствам из-за создания мощного конкурента. Это стало причиной “устранения” любой возможности достичь договоренностей.
Владимир Путин: "Россию и Украину рассорили для устранения конкурента"

В рамках интервью президент высказался о том, кто выступает против сотрудничества России и Украины. Из-за этого союза первыми могут понести убытки страны Европы. Любое объединение стран приведет к рождению глобального конкурента для мирового сообщества, поэтому многие решаются “растаскивать” российскую и украинскую сторону для предотвращения угрозы. Путин считает, что все добравшиеся до власти украинские политики действовали исключительно в личных интересах, “грабя народ”. Он уверен, что заграничные банки наполнены деньгами простых людей.

Владимир Путин считает, что обладатели данных заграничных счетов демонстрируют, что служат тем, у кого хранятся их деньги, в чем скрывается причина возникновения русофобии. Это указывает также на то, что некоторым влиятельным личностям выгодно разделить Россию и Украину.

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Политика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:19

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