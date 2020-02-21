Названы предметы, после которых нужно обязательно вымыть руки





Ученые ранее пришли к выводу, что по количеству бактерий туалет является наиболее опасным местом. В то же время медики на этот счет имеют свое мнение. По их данным, наибольшее количество микробов содержится в деньгах, к которым прикасается множество людей. Также опасность представляют компьютерная клавиатура и мышь. По данным исследований, на этих предметах больше микробов, нежели на сидении унитаза.Много опасных микроорганизмов есть на смартфоне, который человек носит с собой повсюду. Медики рекомендуют регулярно дезинфицировать неагрессивными средствами клавиатуру, мышь и смартфон. Микробы находятся на поручнях в общественном транспорте, а также на корзинах и тележках в супермаркетах. Медики также рекомендуют мыть руки в ресторанах или кафе после заказа блюд, поскольку меню считают большим рассадником бактерий.Специалисты также советуют тщательно вымыть руки после контакта с животными, так как на их шерсти содержится много пыли и остатков продуктов жизнедеятельности.