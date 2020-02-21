Врач-эндокринолог Елена Мамонтова рассказала, кому нельзя употреблять блины

«Блины могут быть вредными для людей, у которых наблюдается заболевание ЖКТ — панкреатит или холецистит», — отмечает врач.







Блины являются тяжелой пищей и её очень вредно употреблять на ночь. Из-за этого может наблюдаться ухудшение сна и плохое настроение с утра. В ночное время организм вместо отдыха должен будет перерабатывать пищу. Так, в последний раз за день можно легко перекусить за час до сна. Лучше выбирать овощной салат, кефир либо стакан чая. Елена Мамонтова сообщает, люди с непереносимостью глютена должны ограничивать себя в употреблении кулинарного изделия.Во время Масленицы стоит обращать внимание на высокий гликемический индекс блинов, поэтому пациенты, страдающие от лишнего веса и сахарного диабета, должны отказать от их употребления. Специалист сообщила, что данные кулинарные изделия имеют также и полезные свойства. Согласно её утверждению, они насыщают энергией организм, в состав входят минералы, витамины группы В, фолиевая и никотиновая кислоты. Чтобы уменьшить калорийность блинов, Мамонтова рекомендовала начинять их нежирным творогом, отварным мясом или овощами.