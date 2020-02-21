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Вернувшиеся из Уханя жители Украины захотели сменить национальность после "радушного" приема на родине

Вернувшиеся на родинуиз китайского города Ухань жители Украины на родине столкнулись с жестоким приемом соотечественников. Граждане задумывались над сменой национальности после произошедшего в населенном пункте Новые Санжары.

Украинцы, эвакуированные из Уханя, где стремительно распространяется коронавирус, поделились в соцсетях своими впечатлениями от “радушного” приема со стороны других жителей страны. Для рассчитанного на две недели карантина их разместили в поселке в Полтавской области, но местные жители выступили против такого соседства, в связи с чем булыжниками забросали прибывший с приезжими автобус. Вернувшиеся граждане показали видео произошедшего в своих аккаунтах, а одна из них сообщила о своем решении “сменить национальность”, отметив, что не предполагала, насколько ее страна “гнилая”. По словам другого эвакуированного, ему было стыдно за действия местных жителей перед маленькими детьми.
Вернувшиеся из Уханя жители Украины захотели сменить национальность после "радушного" приема на родине

Протесты сильно удивили весь экипаж спасательной миссии, как сообщил пользователь Instagram, вернувшийся домой. При этом телеведущая Ольга Скабеева предложила обездоленным гражданам Украины, забросанным камнями, переехать в Россию.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:50

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