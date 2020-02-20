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Юрий Лоза призвал Андрея Макаревича уважать выбор народа

Юрий Лоза призвал Андрея Макаревича уважать выбор народа. По словам композитора, прежде чем делать скандальные заявления о необходимости что-то ломать следует убедить людей в своей правоте и изменить их сознание.
Юрий Лоза призвал Андрея Макаревича уважать выбор народа

Ранее Андрей Макаревич заявил в интервью изданию Deutsche Welle, что в России торжествует «агрессивная бездарность и серость». Музыкант считает, что стране нужны революции и протесты. Лидер группы «Машина времени» положительно высказался о событиях 2014 года на Украине, но признал, что не хотел бы дожить до подобного периода перемен. Юрий Лоза прокомментировал высказывание коллеги. Он напомнил знаменитое высказывание Карлейля о том, что революции задумывают утописты, реализуют авантюристы, и ее плодами пользуются подонки. Лоза признал, что полностью согласен с этими словами и выступает против радикальных перемен, для которых используются насильственные методы.

История не знает ни одного примера революции, которая бы привела к желаемым результатам, а рассуждения Макаревича на эту тему, по мнению Юрия Лозы, неуместны, тем более, что он считается лидером мнений. Все перемены должны происходить цивилизованным путем. Президента надо переизбирать, а не свергать. Не понимает Юрий Лоза и восторгов Макаревича в адрес Украины, где в настоящее время наблюдается спад по всем направлениям.

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Добавил: Кундий Наталья Вчера, 23:00

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