Юрий Лоза призвал Андрея Макаревича уважать выбор народа





Ранее Андрей Макаревич заявил в интервью изданию Deutsche Welle, что в России торжествует «агрессивная бездарность и серость». Музыкант считает, что стране нужны революции и протесты. Лидер группы «Машина времени» положительно высказался о событиях 2014 года на Украине, но признал, что не хотел бы дожить до подобного периода перемен. Юрий Лоза прокомментировал высказывание коллеги. Он напомнил знаменитое высказывание Карлейля о том, что революции задумывают утописты, реализуют авантюристы, и ее плодами пользуются подонки. Лоза признал, что полностью согласен с этими словами и выступает против радикальных перемен, для которых используются насильственные методы.История не знает ни одного примера революции, которая бы привела к желаемым результатам, а рассуждения Макаревича на эту тему, по мнению Юрия Лозы, неуместны, тем более, что он считается лидером мнений. Все перемены должны происходить цивилизованным путем. Президента надо переизбирать, а не свергать. Не понимает Юрий Лоза и восторгов Макаревича в адрес Украины, где в настоящее время наблюдается спад по всем направлениям.