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Юлия Чичерина прокомментировала слова Андрея Макаревича о "торжестве агрессивной бездарности" в России

Юлия Чичерина высказалась по поводу заявления Андрея Макаревича о торжестве агрессивной бездарности в России. Она посоветовала музыканту больше уделять время работе над собой.

Андрей Макаревич во время разговора с представителем немецкого издания «Deutsche Welle на русском» рассказал, ему не нравится, когда суд превращается в произвол, телевидение - в помойку, и порой торжествует агрессивная бездарность и серость. Юлия Чичерина отреагировала на слова коллеги и отметила: необходимо трудиться над собой и не плодить иллюзии о собственной уникальности. Она заявила, что артисты порой застаиваются в творческом развитии и склонны раздувать собственное эго. Исполнительница сравнила коллег по цеху с детьми, читающими стихи на стуле, которые ждут много внимания, восторженные аплодисменты и неподдельное восхищение со стороны поклонников. Это приводит к тому, что возникает чувство собственной яркости и мир кажется серым и угрюмым, а в итоге - зарождается чрезмерная ранимость, перерастающая в раздражительность.

Певица дала несколько советов лидеру группы «Машина времени», как избавиться от подобных искушений. Она использовала слова преподобного Нектария Оптинского, утверждающего, что при раздражении необходимо проговаривать по себя «Господи, помилуй». Чичерина отмечает, с помощью молитвы можно очиститься от всякой скверны. Стоит отметить, отрывок интервью Макаревича, который опубликовали в Twitter, спровоцировал сильную реакцию со стороны пользователей Сети.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:45

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