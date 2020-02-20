Выкидыш, комплексы Водонаевой и развод из-за Гуфа: Что скрывала экс-жена рэпера Айза Анохина





Сейчас девушка замужем за серфером Дмитрием Анохиным, но их брак тоже нельзя назвать идеальным. Со слов Айзы, мужчины в её жизни – это временное явление, для неё свобода важнее. Замуж за Дмитрия она вышла лишь для того, чтобы не воспитывать ребёнка в одиночку. Певица отмечает, что всё их совместное имущество, будь то квартира или машина, было приобретено только на её средства.Рассказывать про свои отношения с рэпером Гуфом Айза не очень любит. У них растёт общий ребёнок Сэм. Недавно мальчик с папой отдыхал в Таиланде. Общаясь ежедневно с экс-мужем, девушка поняла, что тот близок к очередному срыву. И не успел её ребёнок вернуться с отдыха, как тут же Гуф стал записывать скандальные видео и делать громкие заявления. Как утверждает певица, их отношения с самого начала были фальшивыми и она никогда не вернётся к бывшему мужу.Досталось от Айзы и Алёне Водонаевой. Со слов певицы, никто так сильно не любил звезду «Дом-2», как она. «Алёна никогда не поймёт, что натворила. Она просто разбила мне сердце и закопала нашу дружбу»!