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Выкидыш, комплексы Водонаевой и развод из-за Гуфа: Что скрывала экс-жена рэпера Айза Анохина

Певица Айза Анохина стала известна широкой публике после громкого развода с рэпером Гуфом. Накануне звезда дала интервью, в котором поделилась тайнами из своей жизни.
Выкидыш, комплексы Водонаевой и развод из-за Гуфа: Что скрывала экс-жена рэпера Айза Анохина

Сейчас девушка замужем за серфером Дмитрием Анохиным, но их брак тоже нельзя назвать идеальным. Со слов Айзы, мужчины в её жизни – это временное явление, для неё свобода важнее. Замуж за Дмитрия она вышла лишь для того, чтобы не воспитывать ребёнка в одиночку. Певица отмечает, что всё их совместное имущество, будь то квартира или машина, было приобретено только на её средства.


Рассказывать про свои отношения с рэпером Гуфом Айза не очень любит. У них растёт общий ребёнок Сэм. Недавно мальчик с папой отдыхал в Таиланде. Общаясь ежедневно с экс-мужем, девушка поняла, что тот близок к очередному срыву. И не успел её ребёнок вернуться с отдыха, как тут же Гуф стал записывать скандальные видео и делать громкие заявления. Как утверждает певица, их отношения с самого начала были фальшивыми и она никогда не вернётся к бывшему мужу.

Досталось от Айзы и Алёне Водонаевой. Со слов певицы, никто так сильно не любил звезду «Дом-2», как она. «Алёна никогда не поймёт, что натворила. Она просто разбила мне сердце и закопала нашу дружбу»!

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:10

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