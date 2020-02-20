В Samsung объяснили, почему владельцы фирменных смартфонов получили странные SMS





За последние несколько часов тысячи владельцев устройств Samsung Galaxy сообщили о получении странного сообщения от корейского производителя телефонов, в котором были две единицы. Стоит отметить, что уведомление поступило в приложение Find My Mobile. Программа позволяет пользователям удаленно находить или блокировать свои смартфоны или планшеты, выполнять резервное копирование данных, хранящихся на устройствах, в Samsung Cloud, а также удалять локальные данные и блокировать доступ к Samsung Pay. Поэтому неудивительной оказалась паника среди юзеров, которые рассматривали возможность критического бага в важном для них сервисе.Комментарии пользователей показывают, что одно и то же SMS поступило на все гаджеты Galaxy, независимо от сотовой сети и модели. Проблему впоследствии объяснили официальные представители фирмы. Рассылку "единиц" в Find My Mobile они назвали ошибкой, которая была "непреднамеренно допущена во время внутреннего теста системы". В Samsung говорят, что инцидент никоим образом не навредил профилям и девайсам с вышеназванным приложением.