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В Samsung объяснили, почему владельцы фирменных смартфонов получили странные SMS

Многочисленные владельцы фирменных смартфонов от Samsung удивились рассылке уведомлений с двумя таинственными цифрами «1». В южнокорейской компании объяснили, почему их клиенты получили странные SMS.

За последние несколько часов тысячи владельцев устройств Samsung Galaxy сообщили о получении странного сообщения от корейского производителя телефонов, в котором были две единицы. Стоит отметить, что уведомление поступило в приложение Find My Mobile. Программа позволяет пользователям удаленно находить или блокировать свои смартфоны или планшеты, выполнять резервное копирование данных, хранящихся на устройствах, в Samsung Cloud, а также удалять локальные данные и блокировать доступ к Samsung Pay. Поэтому неудивительной оказалась паника среди юзеров, которые рассматривали возможность критического бага в важном для них сервисе.

Комментарии пользователей показывают, что одно и то же SMS поступило на все гаджеты Galaxy, независимо от сотовой сети и модели. Проблему впоследствии объяснили официальные представители фирмы. Рассылку "единиц" в Find My Mobile они назвали ошибкой, которая была "непреднамеренно допущена во время внутреннего теста системы". В Samsung говорят, что инцидент никоим образом не навредил профилям и девайсам с вышеназванным приложением.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:38

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