Губернаторы рассказали о беседе с Владимиром Путиным
Губернаторы субъектов РФ рассказали о беседе с Владимиром Путиным. Президент всегда давал политикам советы, помогавшие в дальнейшей работе.
Экс-глава Камчатки Михаил Машковцев вспомнил, что Путин отменил статус членов Совфеда и ввел Госсовет. На первом заседании обсуждались проблемы региона – отсутствие воды и отопления. Поддержка президента помогла быстро навести порядок.
Сергей Левченко, возглавивший Иркутскую область в 2015 году, получил от главы государства четкий указ – восстановить аэропорт, повысить уровень газификации, загрузить предприятия. Задачи удалось реализовать частично. В прошлом году Путин принял отставку губернатора, не справившегося с паводками.
Сергей Гапликов стал главой Коми в 2016 году, начав работу с повышения уровня комфорта жизни, развития экономики и исполнения «майских указов». Все задачи, поставленные перед управленцем, выполняются.
Игорь Бабушкин стал губернатором Астраханской области в прошлом году. Путин просил его чаще встречаться с народом и делиться планами. За короткий промежуток времени глава региона объехал свои владения и начал решать наболевшие вопросы. Его авторитет среди астраханцев растет, передают Nation News.
Экс-глава Камчатки Михаил Машковцев вспомнил, что Путин отменил статус членов Совфеда и ввел Госсовет. На первом заседании обсуждались проблемы региона – отсутствие воды и отопления. Поддержка президента помогла быстро навести порядок.
Сергей Левченко, возглавивший Иркутскую область в 2015 году, получил от главы государства четкий указ – восстановить аэропорт, повысить уровень газификации, загрузить предприятия. Задачи удалось реализовать частично. В прошлом году Путин принял отставку губернатора, не справившегося с паводками.
Сергей Гапликов стал главой Коми в 2016 году, начав работу с повышения уровня комфорта жизни, развития экономики и исполнения «майских указов». Все задачи, поставленные перед управленцем, выполняются.
Игорь Бабушкин стал губернатором Астраханской области в прошлом году. Путин просил его чаще встречаться с народом и делиться планами. За короткий промежуток времени глава региона объехал свои владения и начал решать наболевшие вопросы. Его авторитет среди астраханцев растет, передают Nation News.
Общество
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 19:11