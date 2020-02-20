Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал об армейской жизни

«Меня удивлял мир вокруг. Нас вывели с корабля и просили не подбирать найденные монеты, которые могут быть провокацией. Во время увольнительной офицеры просили солдат за мной приглядывать. Говорили: «Вы видели Самсонова, когда он скинет форму, мы его не отличим от других», - вспомнил музыкант.





Детство Самсонова прошло в «портупее и солдатских сапогах». В молодости он помимо игры в рок-группе увлекался боксом, поэтому вопрос, идти в армию или нет, не поднимался. В 1982 году его отправили служить на Черноморский флот, а спустя год артист пошел в поход до Греции.Однажды Самсонов с сослуживцами сделали удочку из скрепок, пробок и ниток и направились на фонтан около корпуса ловить рыбу. Клевать стало сразу, но дежурные не позволили солдатам развлечься и отправили к командиру, который дал всем по два наряда вне очереди.