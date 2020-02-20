Елизавета Пескова не считает себя «мажоркой»

Елизавета Пескова решила положить конец всем пересудам, появившимся после ее обучения в Париже, поскольку многие считают, что поступить девушке помогли связи состоятельной семьи. Дочь Дмитрия Пескова написала, что в стране существует мнение о возможности обучения за границей только «мажоров», однако она с этим категорически не согласна. Девушка утверждает, что училась во Франции не благодаря родительским «связям», а потому что хорошо знала язык.Она согласна, что платить за такое обучение могут себе позволить не все, но считает, что из-за неудовольствия кого-то не следует пренебрегать своими возможностями. Пескова рассказала, что во Франции учится много россиян с разным уровнем достатка, а Париж еще не означает утро в дорогом отеле с шампанским и видом на Эйфелеву башню. Французские студенты имеют возможность работать и живут скромно. По мнению дочери политика, в магистратуру МГИМО, где она учится сейчас, также могут поступить все желающие способные и старательные молодые люди, а на ее факультете нет «мажорства» и проплаченных сессий.Девушка подчеркнула, что не все дети из влиятельных семей становятся безответственными, а для получения результатов важно наличие силы воли.