В пустыне Сахара археологи нашли древние скелеты рыб





Около 5500 лет назад пустыня Сахара еще не обладала сухим и жарким климатом, а была влажной, наполненной водой местностью. В тот период в ней обитало много фауны, в том числе рыбы, а на ее территории даже строились людские поселения, но после наступления затяжной засухи ареал рыб начал сокращаться, а потом морские жители исчезли.В современной Сахаре проводятся раскопки, благодаря которым удается найти останки растительного и животного мира, а также в меньшем количестве старинные артефакты и наскальные рисунки. Большую часть находок составляют окаменелости рыб, возраст которых, согласно исследованиям, варьируется между 10 200 и 4650 годами. Среди них особенно много костей сомов и тилапий. Надрезы на скелетах наводят на мысль о том, что их люди разделывали острыми предметами. Уже к 5900 году количество найденных останков рыб сокращается, а костей млекопитающих возрастает. Такая тенденция говорит о том, что примерно в этот период наступила засуха. К 4650 году морские обитатели вымерли полностью.Результаты раскопок свидетельствуют, что изначально люди этого региона питались рыбой, а потом перешли на мясо из-за смены климата. Они употребляли в пищу коз, овец и другой крупный рогатый скот.