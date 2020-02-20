АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

В пустыне Сахара археологи нашли древние скелеты рыб

В Сахаре археологи нашли много останков морских животных, в том числе тилапий и сомов. Позже ученые из Римского университета Сапиенца опубликовали исследование, в котором рассказали, что в пустыне когда-то обитали рыбы.
В пустыне Сахара археологи нашли древние скелеты рыб

Около 5500 лет назад пустыня Сахара еще не обладала сухим и жарким климатом, а была влажной, наполненной водой местностью. В тот период в ней обитало много фауны, в том числе рыбы, а на ее территории даже строились людские поселения, но после наступления затяжной засухи ареал рыб начал сокращаться, а потом морские жители исчезли.

В современной Сахаре проводятся раскопки, благодаря которым удается найти останки растительного и животного мира, а также в меньшем количестве старинные артефакты и наскальные рисунки. Большую часть находок составляют окаменелости рыб, возраст которых, согласно исследованиям, варьируется между 10 200 и 4650 годами. Среди них особенно много костей сомов и тилапий. Надрезы на скелетах наводят на мысль о том, что их люди разделывали острыми предметами. Уже к 5900 году количество найденных останков рыб сокращается, а костей млекопитающих возрастает. Такая тенденция говорит о том, что примерно в этот период наступила засуха. К 4650 году морские обитатели вымерли полностью.

Результаты раскопок свидетельствуют, что изначально люди этого региона питались рыбой, а потом перешли на мясо из-за смены климата. Они употребляли в пищу коз, овец и другой крупный рогатый скот.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 18:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Заботливый и терпеливый хозяин»: Алексей Воробьев рассказал о приключениях своего…
Губернаторы рассказали о беседе с Владимиром…
Выкидыш, комплексы Водонаевой и развод из-за Гуфа: Что скрывала экс-жена рэпера Айза…
Kia и Hyundai разработали смарт-систему переключения…
Елизавета Пескова не считает себя…
Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал об армейской…
В пустыне Сахара археологи нашли древние скелеты…
В Сети появились шпионские снимки Renault Kangoo 2020 из…
Евгений Плющенко посоветовал российским фигуристкам-призеркам сменить…
Андрей Макаревич рассказал о «произволе суда и торжестве серости» в…
Кинологи назвали 6 агрессивных пород собак, с которыми сложно справиться…
Роза Сябитова не рекомендует радовать мужчин "секс-подарками" на 23…
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли избавилась от сходства с…
Певица Юлия Коган о вступлении Сергея Шнурова в «Партию роста»: «Не вижу его в…
В Германии археологи нашли древнеримский кинжал времен Иисуса…
«У него будут романы на стороне»: Экстрасенс Саона предсказала будущее Алексея Чумакова и Юлии…
Ученые из Красноярска разработали метод бюджетного производства ядерных…
Карина Мишулина о состоянии матери: «Она не пришла в себя после скандала с…
Археологи из Италии утверждают, что нашли саркофаг основателя Рима…
В Германии издадут кризисную книгу рецептов на случай отключения…
Ученые назвали вредные для здоровья…
Обнаружены патенты, подтверждающие редизайн "Русского Прадо" от…
Гастроэнтерологи рассказали, почему кальций не усваивается организмом…
Сергей Гапликов подписал соглавшение с АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» о сотрудничестве по развитию лесного…
В Великобритании врачи смогут не оказывать помощь сексистам, расистам и…
Марго Робби «передаст» роль Харли Квинн более молодой…
АвтоВАЗ скоро начнет производство Lada Xray в новом ярком…
Диетолог Михаил Вишталюк рассказал об идеальной диете для жителей…
Просмотреть все новости