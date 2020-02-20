Андрей Макаревич рассказал о «произволе суда и торжестве серости» в России
Андрей Макаревич высказался о жизни в России. Музыканта раздражает произвол суда и торжество серости. Отрывок интервью с лидером группы «Машина времени» издание DW опубликовало в микроблоге Twitter.
Ранее артист высказался о людях, критикующих Михаила Горбачева. Последний президент СССР «подарил людям свободу и дал возможность заниматься любимым делом». Музыкант считает, что без него многие жители страны сейчас работали бы партийными секретарями.
«Знаете, меня раздражает, что наше телевидение превращается в помойку, а агрессивная бездарность срывает овации и торжествует. В российском суде творится произвол, но все пройдет, как и наша жизнь. Хорошо, что я оптимист», - сказал Макаревич.
Ранее артист высказался о людях, критикующих Михаила Горбачева. Последний президент СССР «подарил людям свободу и дал возможность заниматься любимым делом». Музыкант считает, что без него многие жители страны сейчас работали бы партийными секретарями.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 18:23