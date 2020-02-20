Андрей Макаревич рассказал о «произволе суда и торжестве серости» в России

«Знаете, меня раздражает, что наше телевидение превращается в помойку, а агрессивная бездарность срывает овации и торжествует. В российском суде творится произвол, но все пройдет, как и наша жизнь. Хорошо, что я оптимист», - сказал Макаревич.



