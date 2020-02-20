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Кинологи назвали 6 агрессивных пород собак, с которыми сложно справиться владельцам

Существуют собаки, агрессивно настроенные по отношению к людям и другим животным. Кинологи рассказали, что владельцы не могут справиться с шестью породами.

Канарского дога нужно хорошо дрессировать, в противном случае особи агрессивно реагируют на животных и людей. Данная порода собак очень агрессивна и беспощадна в драке. Стаффордширские терьеры очень любят игры и довольно активны. Собака с удовольствием занимается спортом, бегает в парке, сопровождает хозяина во время прогулки на велосипеде. Однако это бойцовская порода, поэтому представляет опасность для людей, в том числе детей и своих хозяев. Американский бандог имеет внешнее сходство с американским питбультерьером и неаполитанским мастифом. Это прежде всего серьезный домашний сторожевой пёс и личный телохранитель. Бандоги требуют большого количества внимания и должны воспитываться с очень раннего возраста. Наличие других животных в доме не вызывают неприятных чувств.

У волкособа развитая мускулатура и густая пушистая шерсть. Судя по всему, примитивные инстинкты волка при выведении данной породы сохраняются, поэтому он может быть опасен для человека. Агрессивное состояние проявляется в любой момент и очень легко. Бурбуль как крупная, мощная и доминантная собака, поддаётся дрессировке только опытному владельцу, умеющему управлять такими породами. Он хорошо ладит с другими животными, в том числе с кошками, но проявляет агрессию в отношении собак. Порода фила бразилейро очень агрессивна и непредсказуема. Собака имеет мертвую хватку мощных челюстей. Пёс не пытается задушить или разорвать жертву, а держит её до прибытия хозяина. Казалось бы, это животное выглядит медлительным и флегматичным, однако это ловкая и быстрая порода собак.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:19

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