Елена Проклова намерена посетить пластического хирурга





Елена Проклова выглядит намного моложе своего возраста, а ее фигуре могут позавидовать многие женщины. Актриса не скрывает, что поддерживать свою внешность ей помогла пластическая хирургия. В 47 лет Проклова сделала в первый раз подтяжку лица и с тех пор больше не обращалась к докторам. Актриса продолжает поддерживать красоту другими методами, но уже призналась, что планирует посетить пластического хирурга в ближайшем будущем. Она разработала несколько вариантов предстоящих изменений внешности, но пока еще не сделала окончательного выбора., - заметила актриса, и добавила, что пока не может из-за работы найти время для этого.Елена Проклова не переживает о своем возрасте и признается, что из-за него уже имеет изъяны во внешности. Актриса утверждает, что ей нечего скрывать, поэтому может предстать перед поклонниками и коллегами совершенно без макияжа.