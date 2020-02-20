Елена Проклова намерена посетить пластического хирурга
Елена Проклова рассказала, что планирует посетить пластического хирурга. Однако 66-летняя актриса пока не определилась, что именно хочет изменить в своей внешности.
Елена Проклова выглядит намного моложе своего возраста, а ее фигуре могут позавидовать многие женщины. Актриса не скрывает, что поддерживать свою внешность ей помогла пластическая хирургия. В 47 лет Проклова сделала в первый раз подтяжку лица и с тех пор больше не обращалась к докторам. Актриса продолжает поддерживать красоту другими методами, но уже призналась, что планирует посетить пластического хирурга в ближайшем будущем. Она разработала несколько вариантов предстоящих изменений внешности, но пока еще не сделала окончательного выбора. «Наверное, пора: надо бы уже и «носогубки» убрать, и овал немного подправить», - заметила актриса, и добавила, что пока не может из-за работы найти время для этого.
Елена Проклова не переживает о своем возрасте и признается, что из-за него уже имеет изъяны во внешности. Актриса утверждает, что ей нечего скрывать, поэтому может предстать перед поклонниками и коллегами совершенно без макияжа.
Елена Проклова выглядит намного моложе своего возраста, а ее фигуре могут позавидовать многие женщины. Актриса не скрывает, что поддерживать свою внешность ей помогла пластическая хирургия. В 47 лет Проклова сделала в первый раз подтяжку лица и с тех пор больше не обращалась к докторам. Актриса продолжает поддерживать красоту другими методами, но уже призналась, что планирует посетить пластического хирурга в ближайшем будущем. Она разработала несколько вариантов предстоящих изменений внешности, но пока еще не сделала окончательного выбора. «Наверное, пора: надо бы уже и «носогубки» убрать, и овал немного подправить», - заметила актриса, и добавила, что пока не может из-за работы найти время для этого.
Елена Проклова не переживает о своем возрасте и признается, что из-за него уже имеет изъяны во внешности. Актриса утверждает, что ей нечего скрывать, поэтому может предстать перед поклонниками и коллегами совершенно без макияжа.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:16