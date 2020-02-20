Близкие люди из окружения Аллы Пугачёвой не знают о наличии долгов певицы перед Пенсионным фондом





Ранее вместе с заработком с выступлений на сцене Примадонна российского шоу-бизнеса имела несколько видов бизнеса, некоторые из которых активны по сегодняшний день. Так, к примеру, недавно СМИ заявили, что исполнительница является владелицей бизнеса в Астраханской области - она якобы является акционером предприятия, оказывающего услуги отдыхающим и туристам, и сосредоточила в своих руках солидную долю акций. Там имеются охотничьи угодья и рыбная база. Стало известно, что у данного предприятия есть налоговый долг в несколько тысяч рублей перед Пенсионным фондом, и на данный момент в связи с этим начались судебные тяжбы.Однако певица сложившуюся ситуацию предпочла не комментировать. В свою очередь, её близкие пообщались с представителями СМИ по этому поводу. Они не подтвердили наличие долгов звезды перед государством. Во время беседы с журналистами "КП" инсайдеры заявили, что не знают, о каком предприятии идёт речь. Поэтому их наличие прокомментировать не могут: «Мы не располагаем данной информацией. В первый раз слышим об этом. Никакого предприятия и рыбной базы у Аллы Пугачёвой нет. Это, вероятно, какая-то ошибка».