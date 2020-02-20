«Это шедевры»: Настя Ивлеева рассмешила поклонников снимками из «прошлой жизни»
Настя Ивлеева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных якобы «в прошлой жизни». Многие пользователи признались, что сюжеты насмешили их до слез.
Настя Ивлеева с помощью фотошопа пофантазировала о своей жизни до популярности. В описании под снимками блогер отметила, что в них фолловеры смогут «увидеть ее экс-возлюбленного, друзей, первое свидание, предыдущую работу, любимые наряды и ранние годы». На опубликованных кадрах телеведущая «запечатлена» с большими пакетами в метро, одетая «в меха», за кассой супермаркета, с несколькими нелепыми прическами. Также Ивлеева «показала» пользователям свою неидеальную фигуру в купальнике и в нижнем белье. «Ахаххахаха. ОРУ», - добавила знаменитость. Учитывая надпись в посте «Листая Альбом. Часть 1», можно предположить, что в скором времени поклонников ждет продолжение серии снимков из «прошлой жизни».
Пользователи откликнулись на публикацию множеством комментариев. Поклонники признались, что при виде таких фото они насмеялись от души. «Это шедевры», «Это просто бомба! Я ржу до слез», - делились своими впечатлениями подписчики.
Настя Ивлеева с помощью фотошопа пофантазировала о своей жизни до популярности. В описании под снимками блогер отметила, что в них фолловеры смогут «увидеть ее экс-возлюбленного, друзей, первое свидание, предыдущую работу, любимые наряды и ранние годы». На опубликованных кадрах телеведущая «запечатлена» с большими пакетами в метро, одетая «в меха», за кассой супермаркета, с несколькими нелепыми прическами. Также Ивлеева «показала» пользователям свою неидеальную фигуру в купальнике и в нижнем белье. «Ахаххахаха. ОРУ», - добавила знаменитость. Учитывая надпись в посте «Листая Альбом. Часть 1», можно предположить, что в скором времени поклонников ждет продолжение серии снимков из «прошлой жизни».
Пользователи откликнулись на публикацию множеством комментариев. Поклонники признались, что при виде таких фото они насмеялись от души. «Это шедевры», «Это просто бомба! Я ржу до слез», - делились своими впечатлениями подписчики.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:11