Отдыхающая в Израиле Наталья Подольская побывала с сыном Артемием на сафари

Наталья Подольская, Владимир Пресняков и их сын Артемий отправились отдыхать в Израиль. Сегодня исполнительница рассказала, что она со своим ребенком побывала на сафари в парке города Тель-Авив. Исполнительнице очень понравилось такое времяпровождения. Возлюбленная Владимира Преснякова отметила, что даже не ожидала, что сафари получится таким удивительным. Наталья Подольская считает, что это из-за комфортной погоды, поскольку обычно она с семьей попадала в такие места летом, когда стояла изнуряющая жара.Подписчики исполнительницы высоко оценили ее публикацию, оставит более 2 500 лайков. Они пожелали звездной семье хорошего отдыха и попросили делать больше публикаций в социальных сетях. Также фанаты отметили, что Наталья Подольская на снимке выглядит невероятно счастливой.