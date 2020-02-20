"Ты должен простить за все и отпустить" : Юлия Савичева рассказала о сюжете песни "Селяви"

Недавно Юлия Савичева выпустила свой новый альбом "CLV". Сегодня знаменитость сообщила, что песня "Селяви" стала самой прослушиваемой и ей очень приятно, что фанатам она нравится. Данная композиция рассказывает о расставании с близким человеком, о том периоде, когда люди из последних сил пытаются спасти ситуацию и до последнего верят в то, что все еще можно исправить и наладить отношения. Но все попытки тщетны. Когда становится хуже, человек понимает, что это действительно конец и он должен простит своего партнера и отпустить его.Юлия Савичева сообщила, что за последние 2 года она пережила такое расставание. Она отметила, что ее любимая фраза в песне: "Я же всё тебе простила, и, ты знаешь, я решила - Селяви". Певица сообщила, что уйти от любимого человека возможно только тогда, когда понимаешь, что ничего не испытываешь.