"Ты должен простить за все и отпустить" : Юлия Савичева рассказала о сюжете песни "Селяви"
Юлия Савичева рассказала своим подписчикам в Instagram, о чем ее песня под названием "Селяви". Исполнительница отметила, что в композиции говорится о том, что человек должен простить за все и отпустить.
Недавно Юлия Савичева выпустила свой новый альбом "CLV". Сегодня знаменитость сообщила, что песня "Селяви" стала самой прослушиваемой и ей очень приятно, что фанатам она нравится. Данная композиция рассказывает о расставании с близким человеком, о том периоде, когда люди из последних сил пытаются спасти ситуацию и до последнего верят в то, что все еще можно исправить и наладить отношения. Но все попытки тщетны. Когда становится хуже, человек понимает, что это действительно конец и он должен простит своего партнера и отпустить его.
Юлия Савичева сообщила, что за последние 2 года она пережила такое расставание. Она отметила, что ее любимая фраза в песне: "Я же всё тебе простила, и, ты знаешь, я решила - Селяви". Певица сообщила, что уйти от любимого человека возможно только тогда, когда понимаешь, что ничего не испытываешь.
Недавно Юлия Савичева выпустила свой новый альбом "CLV". Сегодня знаменитость сообщила, что песня "Селяви" стала самой прослушиваемой и ей очень приятно, что фанатам она нравится. Данная композиция рассказывает о расставании с близким человеком, о том периоде, когда люди из последних сил пытаются спасти ситуацию и до последнего верят в то, что все еще можно исправить и наладить отношения. Но все попытки тщетны. Когда становится хуже, человек понимает, что это действительно конец и он должен простит своего партнера и отпустить его.
Юлия Савичева сообщила, что за последние 2 года она пережила такое расставание. Она отметила, что ее любимая фраза в песне: "Я же всё тебе простила, и, ты знаешь, я решила - Селяви". Певица сообщила, что уйти от любимого человека возможно только тогда, когда понимаешь, что ничего не испытываешь.