Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес объяснила, почему никого не пригласила на свою вторую свадьбу





Свадьба Тани Мусульбес и Сергея Миха была весьма скромной. Молодожены просто расписались в ЗАГСЕ, а гостей никого не позвали. Сама Таня Мусульбес отметила, что даже и не думала о том, чтобы устраивать из-за этого грандиозное празднество.Таня Мусульбес сказала, что тот факт, что в день свадьбы девушка должна быть одета в платье, а ее избранник в костюм лишь стереотипы и не более того. Также Мусульбес подчеркнула, что даже если бы ей пришлось выходить замуж в пижаме, то в этот день она бы все равно чувствовала себя самой счастливой. Помимо этого, Таня Мусульбес раскрыла секрет и рассказала, что теперь у нее будет фамилия ее супруга.По словам Тани, у них с Сергеем была экспресс-свадьба. Они подали документы 12 февраля, а уже на следующий день смогли узаконить свои отношения, а именно поэтому гостей позвать не успели. Также экс-участница проекта «Дом-2» Таня Мусульбес говорит и о том, что мужем и женой с ее возлюбленным они чувствуют себя давно, тем более что обручальные кольца надели еще задолго до торжества.