Алсу прокомментировала позицию Пугачевой и Галкина по поводу скандала на «Голос.Дети»

Ксения Собчак много вопросов задавала по поводу участия наследницы Алсу в музыкальном проекте. Когда объявили результаты, оказалось, что у Микеллы колоссальный отрыв от остальных участников. В Сети пользователи начали говорить о «накрутке» голосов, поэтому жюри «Голос.Дети» решилось на пересмотр результатов. «Накрутка» была официально подтверждена, поэтому всех финалистов проекта объявили победителями. Алсу призналась, что покупала голоса для дочери, но только в разрешенном каналом количестве. Она отправила за своего ребенка по 40 сообщений с двух телефонов и не более.Журналистка попросила Алсу также прокомментировать, как на победу Микеллы отреагировал Максим Галкин. По словам супруга Примадонны, его потряс невероятный голос другого участника шоу – Ержана Максима. Юморист отметил, что постарается сделать все для того, чтобы его дети не участвовали в подобных конкурсах, так как родителям невыносимо больно видеть реакцию своих чад на несправедливость.Ксению Собчак удивил тот факт, что Алла Пугачева поддержала идею с пересчетом голосов. Супруге Константина Богомола казалось, что Примадонна дружит с семьей Алсу. Но певица ответила, что их «ничего не связывает» и при встрече они ограничиваются простыми вежливыми приветствиями. По словам матери Микеллы, каждый артист имеет право на свою позицию и мнение.