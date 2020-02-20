Алсу прокомментировала позицию Пугачевой и Галкина по поводу скандала на «Голос.Дети»
Алсу стала новой героиней выпуска «Осторожно, Собчак!» и впервые ответила на вопросы журналистки, связанные со скандалом на проекте «Голос.Дети». Певица прокомментировала позицию Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, которые поддержали Ержана Максима, а не ее дочь Микеллу.
Ксения Собчак много вопросов задавала по поводу участия наследницы Алсу в музыкальном проекте. Когда объявили результаты, оказалось, что у Микеллы колоссальный отрыв от остальных участников. В Сети пользователи начали говорить о «накрутке» голосов, поэтому жюри «Голос.Дети» решилось на пересмотр результатов. «Накрутка» была официально подтверждена, поэтому всех финалистов проекта объявили победителями. Алсу призналась, что покупала голоса для дочери, но только в разрешенном каналом количестве. Она отправила за своего ребенка по 40 сообщений с двух телефонов и не более.
Журналистка попросила Алсу также прокомментировать, как на победу Микеллы отреагировал Максим Галкин. По словам супруга Примадонны, его потряс невероятный голос другого участника шоу – Ержана Максима. Юморист отметил, что постарается сделать все для того, чтобы его дети не участвовали в подобных конкурсах, так как родителям невыносимо больно видеть реакцию своих чад на несправедливость.
Ксению Собчак удивил тот факт, что Алла Пугачева поддержала идею с пересчетом голосов. Супруге Константина Богомола казалось, что Примадонна дружит с семьей Алсу. Но певица ответила, что их «ничего не связывает» и при встрече они ограничиваются простыми вежливыми приветствиями. По словам матери Микеллы, каждый артист имеет право на свою позицию и мнение.
Ксения Собчак много вопросов задавала по поводу участия наследницы Алсу в музыкальном проекте. Когда объявили результаты, оказалось, что у Микеллы колоссальный отрыв от остальных участников. В Сети пользователи начали говорить о «накрутке» голосов, поэтому жюри «Голос.Дети» решилось на пересмотр результатов. «Накрутка» была официально подтверждена, поэтому всех финалистов проекта объявили победителями. Алсу призналась, что покупала голоса для дочери, но только в разрешенном каналом количестве. Она отправила за своего ребенка по 40 сообщений с двух телефонов и не более.
Журналистка попросила Алсу также прокомментировать, как на победу Микеллы отреагировал Максим Галкин. По словам супруга Примадонны, его потряс невероятный голос другого участника шоу – Ержана Максима. Юморист отметил, что постарается сделать все для того, чтобы его дети не участвовали в подобных конкурсах, так как родителям невыносимо больно видеть реакцию своих чад на несправедливость.
Ксению Собчак удивил тот факт, что Алла Пугачева поддержала идею с пересчетом голосов. Супруге Константина Богомола казалось, что Примадонна дружит с семьей Алсу. Но певица ответила, что их «ничего не связывает» и при встрече они ограничиваются простыми вежливыми приветствиями. По словам матери Микеллы, каждый артист имеет право на свою позицию и мнение.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:43