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Фармацевты рассказали о вреде самолечения для организма человека

Фармацевты советуют не обращаться в аптеку за самолечением. Специалисты рассказали, в каких случаях необходимо обязательно посетить врача, а также чем запивать лекарства и можно ли делить таблетки на части.

Фармацевты поделились, что во время доступности в интернете информации о симптомах и способах лечения, многие люди занимаются им самостоятельно. Они приходят в аптеку за лекарствами, которые сами себе выписывают, не обращаясь к доктору. Медики информируют, что самолечение возможно только в случае незначительных проблем со здоровьем, таких, как внезапная головная боль, или легкая начинающаяся простуда. Самостоятельное лечение допустимо лишь в случае повторного появления знакомых симптомов и возможности распознать их. Неправильный диагноз порождает риск развития осложнений, появление новых симптомов и побочных эффектов. В случае возникновения незнакомых признаков заболевания, температуры свыше 37,5 градусов Цельсия, не проходящей в течение трех дней любой боли, и кашле, который длится более семи дней, необходимо обязательно обратиться к доктору.

Фармацевты настаивают на точном соблюдении инструкций препаратов и невозможности их использования после окончания срока годности. Также следует придерживаться необходимого времени взаимодействия с пищей. Кроме того, необходимо соблюдать дозировку препарата. Если на таблетке нет насечки для возможности деления, то нельзя брать большую дозу и разделять ее на несколько частей, поскольку при разрушении целостности уменьшается фармакологический эффект. Каждую дозу лекарственного средства необходимо запивать только чистой водой.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:04

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