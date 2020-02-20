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Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев не верит в серьезные отношения Прохора Шаляпина с миллионершей из Канады

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская решили объявить о разрыве. Как сказала Виталина, в этих отношениях не было никаких больших чувств и к разрыву не стоит относиться слишком серьезно.

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев не верит в серьезные отношения Прохора Шаляпина с миллионершей из Канады

Но если Виталине сейчас одиноко, Прохор Шаляпин не стал терять время. Вскорости после разрыва отношений с Романовской он улетел в США, где успел найти некую Татьяну - канадскую миллионершу. И очень похоже, что простое знакомство и деловые отношения переросли в нечто большее.


Многие не верят в серьезность отношений певца и деловой женщины из Канады. Рустам Солнцев , блогер и шоумен вспомнил, что похожим образом начиналось история с Ларисой Копенкиной, которую Прохор Шаляпин позже называл "бедной проходимкой". Рустам предположил, что история с канадской Татьяной начинается точно также. Он считает, что своё путешествие знаменитость оплачивает сам и у его новой подруги далеко не всё так безоблачно с финансами. По его словам, миллионерша Татьяна вполне может оказаться «Дуней из Подмосковья» с которой он будет постоянным героем на всех телешоу. Солнцев рассказал, что веселится, наблюдая за любовными приключениями Прохора Шаляпина.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:52

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