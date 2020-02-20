Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев не верит в серьезные отношения Прохора Шаляпина с миллионершей из Канады
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская решили объявить о разрыве. Как сказала Виталина, в этих отношениях не было никаких больших чувств и к разрыву не стоит относиться слишком серьезно.
Но если Виталине сейчас одиноко, Прохор Шаляпин не стал терять время. Вскорости после разрыва отношений с Романовской он улетел в США, где успел найти некую Татьяну - канадскую миллионершу. И очень похоже, что простое знакомство и деловые отношения переросли в нечто большее.
Многие не верят в серьезность отношений певца и деловой женщины из Канады. Рустам Солнцев , блогер и шоумен вспомнил, что похожим образом начиналось история с Ларисой Копенкиной, которую Прохор Шаляпин позже называл "бедной проходимкой". Рустам предположил, что история с канадской Татьяной начинается точно также. Он считает, что своё путешествие знаменитость оплачивает сам и у его новой подруги далеко не всё так безоблачно с финансами. По его словам, миллионерша Татьяна вполне может оказаться «Дуней из Подмосковья» с которой он будет постоянным героем на всех телешоу. Солнцев рассказал, что веселится, наблюдая за любовными приключениями Прохора Шаляпина.
Но если Виталине сейчас одиноко, Прохор Шаляпин не стал терять время. Вскорости после разрыва отношений с Романовской он улетел в США, где успел найти некую Татьяну - канадскую миллионершу. И очень похоже, что простое знакомство и деловые отношения переросли в нечто большее.
Многие не верят в серьезность отношений певца и деловой женщины из Канады. Рустам Солнцев , блогер и шоумен вспомнил, что похожим образом начиналось история с Ларисой Копенкиной, которую Прохор Шаляпин позже называл "бедной проходимкой". Рустам предположил, что история с канадской Татьяной начинается точно также. Он считает, что своё путешествие знаменитость оплачивает сам и у его новой подруги далеко не всё так безоблачно с финансами. По его словам, миллионерша Татьяна вполне может оказаться «Дуней из Подмосковья» с которой он будет постоянным героем на всех телешоу. Солнцев рассказал, что веселится, наблюдая за любовными приключениями Прохора Шаляпина.