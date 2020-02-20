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Ведущий «Дом-2» Влад Кадони готовится к свадьбе

Ведущий скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» достаточно открыто шутит насчет своей предстоящей свадьбы. Известно, что он даже начал прицениваться, во сколько ему может обойтись торжество. Фолловеры пришли к выводу, что отношения у ведущего телестройки Влада Кадони с Ксюшей Шаповал более чем серьезные.

Ведущий «Дом-2» Влад Кадони готовится к свадьбе

Личная жизнь Влада Кадони больше не является тайной. Так, во время собрания на Лобном месте Влад Кадони заявил, что вскоре намерен жениться. Он также отметил, что ему необходимы будут тамада, видеограф и диджей. У присутствующих ведущий поинтересовался, а кто и что ему могут на этот счет посоветовать.

Ребята не растерялись и тут же начали предлагать свои услуги. Правда, и сумму они попросили не маленькую, а именно отметили, что это будет стоить не менее 100 тысяч рублей. Так, Алексей Безус готов выступить в роли тамады, а Женя Ромашов музыканта. Нашелся среди участников проекта «Дом-2» и видеограф, им намерен стать Никита Рудаков.


Пока неизвестно, согласиться ли на это ради праздника своей мечты сам ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони и не сочтет ли, что для ребят это большой гонорар.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:32

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