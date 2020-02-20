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Владимир Путин поручил ФСБ поддерживать безопасность на высшем уровне во время празднования Дня Победы

Президент России Владимир Путин приказал поддерживать наивысшую степень безопасности на предстоящих торжествах, приуроченных к 75-летию Дня Победы. Такое поручение сотрудникам дал глава государства на совещании ФСБ РФ.
Владимир Путин поручил ФСБ поддерживать безопасность на высшем уровне во время празднования Дня Победы

Девятого мая в Российской Федерации отмечают 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение на военный парад получили высокопоставленные чиновники и главы иностранных государств. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что свое присутствие на празднике подтвердили 17 лидеров зарубежных стран.

Памятные торжества в этом году будут состоять из традиционного парада Победы на Красной площади, торжественного приема от имени президента РФ и праздничного концерта, который завершится красочным фейерверком.

Ранее Владимир Путин подписал указ, который предполагает получение ветеранами разовой денежной выплаты по случаю юбилея Победы. Сумма помощи составит 75 тыс. руб.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 14:21

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