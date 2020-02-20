Владимир Путин поручил ФСБ поддерживать безопасность на высшем уровне во время празднования Дня Победы





Девятого мая в Российской Федерации отмечают 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение на военный парад получили высокопоставленные чиновники и главы иностранных государств. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что свое присутствие на празднике подтвердили 17 лидеров зарубежных стран.Памятные торжества в этом году будут состоять из традиционного парада Победы на Красной площади, торжественного приема от имени президента РФ и праздничного концерта, который завершится красочным фейерверком.Ранее Владимир Путин подписал указ, который предполагает получение ветеранами разовой денежной выплаты по случаю юбилея Победы. Сумма помощи составит 75 тыс. руб.