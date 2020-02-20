Эксперт Ксения Круглова рассказала об ошибках, совершаемых людьми во время ремонта





Один из самых важных моментов, на которые чаще всего не обращают должного внимания, это освещение. Эксперт советует применять световое зонирование пространства и использовать подсветку, учитывая привычки семьи. Идеальным решением в этом случае могут стать лампы с диммером, чтобы была возможность регулировать яркость освещения самостоятельно.Также дизайнер Ксения Круглова обращает внимание на выключатели, установленные неудобно для всех членов семьи. Например, располагать их на одной стене не только не эстетично, но и непрактично. Это же правило касается и розеток, так как устанавливать их нужно в местах, где они действительно понадобятся.По словам дизайнера интерьера, еще одна распространенная ошибка это отсутствие подогрева в напольных покрытиях. Кроме этого, до начала работ нужно убедиться, что будет удобно ухаживать за покрытием. Например, при использовании ковролина нужно быть готовым к постоянной чистке.При ремонте в ванной комнате необходимо предусмотреть перепад высот в поддоне, чтобы не происходил застой воды. Также не обойтись без принудительной вентиляции и розеток с высоким уровнем IP-защиты.