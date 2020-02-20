Алексей Воробьёв поделился забавными селфи с Галиной Боб

На День Влюбленных Алексей Воробьёв презентовал новый клип "Пляшем я и Маша". Сегодня исполнитель разместил несколько селфи со своей партнершей по сериалу "Деффчонки" Галиной Боб. В комментарии знаменитость похвастался, что за несколько дней его новый клип просмотрели более 4 000 000 пользователей Сети. Алексей Воробьёв поблагодарил поклонников за поддержку и положительные комментарии. Также известный певец рассказал, что фотографии с Галиной Боб были сделаны во время озвучивания всех героев её голосом.Знаменитость написал, что в тот момент никто из них даже не могли представить, что данная работа очень сильно понравится пользователям интернета. В конце Алексей Воробьёв признался в любви своим фанатам и отметил, что надеется на взаимность. За несколько минут пост музыканта набрал более 15 000 лайков.