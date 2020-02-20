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Поклонники Оксаны Фёдоровой обратили внимание на её округлившиеся формы

Оксана Федорова на своей странице в Instagram рассказала о премии «Пара года – 2020». Однако подписчики модели, в свою очередь, обратили внимание на её округлившиеся формы.

Оксана Фёдорова отметила, что премия «Пара года – 2020» вручается самым ярким и любящим парам российского шоу-бизнеса. Для выхода в свет она выбрала платье, которое выгодно подчеркнуло её фигуру. На снимке телеведущая предстала в черном атласном наряде с открытыми плечами, дополнив образ жемчужным украшением и убрав волосы в причёску с крупными локонами. Мнения поклонников знаменитости по поводу её внешних данных разошлись. Некоторые отметили, что, не смотря на округлившиеся формы, она замечательно выглядит.
«Оксана, Вы как всегда прекрасны», «Украшаешь собой реальность. Продолжай это доброе дело. Спасибо, что даёшь возможность наслаждаться твоей красотой» - прокомментировали снимок подписчики модели.

Однако нашлись и те, кому не понравилась внешность телеведущей, отметив, что она слишком поправилась. Фолловеры принялись критиковать звезду за лишний вес. Они заподозрили её в новой беременности. Стоит отметить, модель и её супруг Андрей Бородин воспитывают сына Федора и дочь Лизу. Ранее Оксана Федорова рассказала о том, какие изменения произошли в её жизни после шоу «Танцы со звёздами». Она отметила, что проигрыш стал для мотивацией, поэтому решила заняться хореографией и усовершенствовать свои движения.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:17

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